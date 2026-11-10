مصلحة الليطاني: الجيش أعاد فتح الطريق أسفل سدّ القرعون

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن "الجيش فتح اليوم، الطريق أسفل سدّ القرعون، بعد أشهر من إقفالها إثر الاعتداءات الإسرائيلية، وعقب أعمال التأهيل التي نفّذتها وزارة الأشغال العامة والنقل بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في محيط السدّ وعلى الطريق المحاذية له".



وأشارت الى أن فتح الطريق يعيد وصل شطري البقاع الغربي، ويُسهّل تنقّل الأهالي بين بلداته".