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حبيب: الاستثمار في الرياضة استثمار في مستقبل الأجيال
أخبار لبنان
2026-11-10 | 03:53
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حبيب: الاستثمار في الرياضة استثمار في مستقبل الأجيال
أشاد رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب بافتتاح ملعب FIFA Arena المصغّر في بلدة شنّاي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو، موجّهًا في المناسبة التهنئة إلى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر.
وأكد حبيب في بيان، أن "هذه المبادرة تشكّل خطوة مهمة في دعم مستقبل الرياضة في لبنان، لما توفّره من فرص إضافية أمام الشباب لممارسة كرة القدم وتنمية قدراتهم، فضلًا عن ترسيخ قيم العمل الجماعي والانضباط والروح الرياضية".
كما نوّه بالجهود التي يبذلها المهندس هاشم حيدر والاتحاد اللبناني لكرة القدم "في سبيل تطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز حضور كرة القدم في مختلف المناطق اللبنانية، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب الشابة لصقل قدراتها والمساهمة في مستقبل اللعبة".
وتمنّى حبيب للاتحاد اللبناني لكرة القدم ورئيسه "دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم الرامية إلى النهوض بكرة القدم اللبنانية وتعزيز مكانتها، بما يخدم الأجيال الصاعدة ويواكب تطلعات الرياضة في لبنان".
أخبار لبنان
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استثمار
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