الرئيس عون عرض الأوضاع الأمنية في البلاد مع وزير الدفاع: لعدم استهداف الجيش

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون الأوضاع الأمنية في البلاد مع وزير الدفاع ميشال منسى، مؤكداً أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، ومثنياً على ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية.



ودعا الرئيس عون إلى عدم استهداف الجيش، قيادةً وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.