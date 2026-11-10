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باسيل من بعبدا: نقترح تشكيل قوة دولية من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وندعو لتحييد لبنان عن صراعات المحاور
أخبار لبنان
2026-11-10 | 04:28
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باسيل من بعبدا: نقترح تشكيل قوة دولية من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وندعو لتحييد لبنان عن صراعات المحاور
أعلن رئيس "التيار الوطني الحر"النائب جبران باسيل، عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على رأس وفد أن" التيار وضع اقتراحه المتعلق بالقوة الدولية في عهدة رئيس الجمهورية".
ودعا إلى "التشاور مع الدول المعنية بهدف إخراج لبنان من حال الانتظار".
وقال: "نقترح أن تتألف القوة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لضمان التوازن في التعامل مع لبنان وإسرائيل"، معتبرا ان" والقرار يسحب من إسرائيل ذريعة حماية أراضيها".
وشدد على أن "السيادة تقتضي انسحاب إسرائيل والتزام الدولة اللبنانية بحصرية السلاح، فيما يبقى إقرار استراتيجية للأمن الوطني مسارًا داخليًا".
ودعا باسيل إلى "تحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، بضمانات دولية يمكن أن ترافقها اتفاقات دفاعية مع دول قادرة على حمايته".
وأكد"السعي إلى هدنة تُرسي هدوءًا دائمًا، وصولًا إلى سلام شامل وعادل عند توافر شروطه"، رافضا" استخدام الاحتلال الإسرائيلي لفرض التطبيع".
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