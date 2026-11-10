الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

افتتاح المفاوضات مع صندوق النقد في وزارة المالية.. جابر: نأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع وإقرار قانون الفجوة مدخل لمعالجة الأزمة المصرفية

أخبار لبنان
2026-11-10 | 04:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
افتتاح المفاوضات مع صندوق النقد في وزارة المالية.. جابر: نأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع وإقرار قانون الفجوة مدخل لمعالجة الأزمة المصرفية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
افتتاح المفاوضات مع صندوق النقد في وزارة المالية.. جابر: نأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع وإقرار قانون الفجوة مدخل لمعالجة الأزمة المصرفية

افتُتحت اليوم في وزارة المالية الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت مساء أمس.

وترأس الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، بصفته رئيس الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في وزارة المالية.

وعقب الاجتماع، رحّب الوزير جابر بالبعثة، موضحاً أنّ الجلسة الافتتاحية تشكّل بداية سلسلة اجتماعات متواصلة تستمر حتى يوم الجمعة، ومُعرباً عن أمله في التوصّل خلال هذا الأسبوع إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ.

وقال: "هذه الحكومة لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلّ لها"، مشدّداً على أنّ لبنان في حاجة ماسّة إلى إنهاء هذه الأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفّر التمويل والقروض ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي.

وأكد جابر وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب. ولفت إلى أنّ إقرار هذا القانون يشكّل المدخل لبدء معالجة الأزمة المصرفية، معتبراً أنّ عدم إقراره هو ما يحول اليوم دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق.

ورداً على سؤال عن نقاط الخلاف مع صندوق النقد وحجم المسؤولية المالية التي قد تتحمّلها الدولة، أوضح جابر أنّ هناك اتفاقاً على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بتراتبية تحمّل الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودع آخر من يتحمّلها.

وأضاف أنّ الدولة ستتحمّل ما تسمح به قدرتها، مع ضرورة مراعاة استدامة الدين العام، والأخذ في الاعتبار ملف حملة سندات اليوروبوندز الذي يتعيّن عليها معالجته أيضاً. وأكد التفاهم على مسؤولية مصرف لبنان في إدارة ملف معالجة الأزمة المصرفية، وضرورة دعمه لتمكينه من النجاح في هذه المهمة، قائلاً: "لا خلاف أساسياً، بل حسابات تُجرى لتحديد قدرة كل طرف على التحمّل".

وعن الخطوات العملية التي يمكن أن يتوقّعها المودعون لاستعادة ودائعهم، أوضح جابر أنّ المسار يبدأ بإقرار القانون، ثم إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج الذي يُتّفق عليه لتسديد أموال المودعين. وأشار إلى أنّ مصرف لبنان يقوم بما يستطيع ضمن الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى زيادة المبالغ المسدّدة للمودعين أخيراً.

وقال: "نعرف أنّ كل مودع يطمح إلى استعادة أمواله كاملة، لكننا أمام أزمة مضى عليها سبع سنوات من دون حلّ، وكل سعينا هو إيجاد هذا الحل وإخراج لبنان من واقع الأزمة المصرفية والقطاع المصرفي غير الفاعل".

وفي ما يتعلق بالمهلة المتوقّعة لإقرار قانون الفجوة المالية، أشار جابر إلى أنّ لجنة المال والموازنة تواصل دراسة الموازنة، على أن يتركّز الجهد بعد الانتهاء منها على دراسة مشروع القانون. وأعرب عن أمله في إنجازه بأسرع وقت ممكن، قائلاً: «الأفق يجب ألّا يتجاوز شهر آذار المقبل»، مع تأكيده أنّ الأمر يعود في النهاية إلى مجلس النواب.

ورداً على سؤال عن تباطؤ الدورة الاقتصادية وسياسة التقشّف، أكد جابر أنّ لبنان حافظ على استقراره المالي والنقدي، على الرغم من ظروف الحرب خلال الأشهر الثمانية الماضية، مشيراً إلى أنّ التنسيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان يسهم في تثبيت هذا الاستقرار.

وأوضح أنّ سعر صرف الليرة مستقر، وأنّ الدولة تسدّد مدفوعاتها ورواتب موظفيها مع الزيادات المقرّرة، لافتاً إلى أنّ حجم الزيادة في الرواتب ضمن موازنة عام ٢٠٢٧ يتجاوز ملياراً ومئة مليون دولار. كما أشار إلى الزيادات التي أُعطيت خلال عام ٢٠٢٦، مؤكداً تأمين الاعتمادات الصحية بالكامل، واستمرار تمويل الخدمات التي تقدّمها الدولة وتسديد مستحقاتها من دون تأخير.

وشدّد جابر على أنّ السياسة المتّبعة تقوم على حسن إدارة السيولة، قائلاً: "لا تقشّف، بل حسن إدارة للسيولة لمنع المضاربة على الدولار والتلاعب بالعملة. نسدّد المستحقات في مواعيدها وبكاملها، ولن نسمح باستغلال السيولة للمضاربة وضرب الاقتصاد اللبناني كما حصل في الماضي".

بعدها انتقل الوفدان المتفاوضان الى فندق فينسيا لاستكمال النقاش حول المسائل المرتبطة بمشروع قانون الفجوة المالية والتي تمتد حتى يوم الجمعة المقبل.
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

المفاوضات

صندوق

النقد

وزارة

المالية..

جابر:

اتفاقاً

مبدئياً

الأسبوع

وإقرار

قانون

الفجوة

لمعالجة

الأزمة

المصرفية

باسيل من بعبدا: نقترح تشكيل قوة دولية من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وندعو لتحييد لبنان عن صراعات المحاور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-08-12

جابر: إقرار تعديلات قانون إصلاح المصارف خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية واستكمال لقانون رفع السرية المصرفية

LBCI
اقتصاد
08:10

بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان لبحث الإصلاح المصرفي وقانون الفجوة المالية… والجلسة الافتتاحية الثلاثاء في وزارة المالية

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-11

جابر يبحث مع صندوق النقد التحضيرات لزيارة الأسبوع المقبل ومسار الإصلاح المالي والضريبي

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-20

صندوق النقد الدوليّ أشاد بإقرار المجلس النيابيّ اللبنانيّ تعديلات على قانون معالجة أوضاع البنوك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:28

باسيل من بعبدا: نقترح تشكيل قوة دولية من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وندعو لتحييد لبنان عن صراعات المحاور

LBCI
أخبار لبنان
04:07

الرئيس عون استقبل عطية وشدّد على ضبط المخالفات والتجاوزات في الإدارات والمؤسسات العامة

LBCI
أخبار لبنان
03:56

الرئيس عون عرض الأوضاع الأمنية في البلاد مع وزير الدفاع: لعدم استهداف الجيش

LBCI
أخبار لبنان
03:53

حبيب: الاستثمار في الرياضة استثمار في مستقبل الأجيال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-03-18

أدرعي يوجه إنذارا لسكان جنوب لبنان: الجيش الإسرائيلي ينوي مهاجمة معابر على نهر الليطاني بدءا من ساعات الظهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-11

كيف يبدو المشهد من محيط مرتفعات علي الطاهر؟

LBCI
أخبار دولية
2026-03-01

لاريجاني يحذر من أي محاولات لإثارة انقسامات في إيران

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-06

وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إنفانتينو يفتتح "فيفا أرينا" في شانيه.. ولبنان يجدد دعمه لترشّحه لولاية جديدة على رأس الفيفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من خسائر الدولة إلى جيوب المودعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الكواشرة وعيدمون… حكاية تركيا على أرض عكار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إسرائيل تترقب تشكيل حكومة أيزنكوت وسط تحديات عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

طهران تتمسك بشروطها لاستئناف المفاوضات وواشنطن تبقي الخيارين الدبلوماسي والعسكري على الطاولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الغاز من سوريا للكهرباء على نار قطرية حامية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

معبر العبودية يعود… جسر بين دولتين جمعتهما الجغرافيا وممر لمصالح تتجاوز الحدود

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 9-11-2026

LBCI
أخبار لبنان
11:58

بعد اعتصام رابطة أساتذة التعليم الثانويّ... كرامي أكّدت التفاوض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:38

شعبة المعلومات توقف ٤ اشخاص بينهم محكوم بالمؤبد

LBCI
اسرار
23:25

أسرار الصحف 10-11-2026

LBCI
اقتصاد
02:10

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:37

سلام: الأولوية هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب جره إلى أي حرب جديدة

LBCI
أمن وقضاء
06:53

الجمارك تكشف الكوكايين في رواسب قناني ويسكي… ومحاولة إفراغها في الحمّام لم تُخفِ الدليل

LBCI
آخر الأخبار
11:14

وزير الخارجية الفرنسي: الحرس الثوري الإيراني وراء الهجوم الإلكتروني على المبردات وستكون هناك عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد إيران

LBCI
صحف اليوم
23:58

بري يدين استهداف الجيش: خط أحمر (الجمهورية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من خسائر الدولة إلى جيوب المودعين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More