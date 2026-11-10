الرئيس بري تابع مع زواره المستجدات وباسيل سلمه اقتراح "التيار الوطني الحر" الخاص بتشكيل "قوة تنفيذ وضمان دولية "

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، مع وفد من "التيار" وتكتل "لبنان القوي"، ضم : نائبة رئيس "التيار" للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ، النائبين نقولا صحناوي وغسان عطا الله ، المستشار السياسي للنائب جبران باسيل انطوان قسطنطين.



وقدم باسيل والوفد لرئيس المجلس النيابي اقتراح "التيار الوطني الحر" وتكتل "لبنان القوي" بما يخص تشكيل "قوة تنفيذ وضمان دولية " بعد تعذر التمديد لقوة اليونيفل لولاية جديدة. الزيارة كانت أيضا مناسبة، تم في خلالها بحث الاوضاع في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً وطنية وتشريعية".



وتابع الرئيس بري، مع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أشرف بيضون ، الاوضاع العامة لاسيما التربوية منها.



ومن زوار الرئيس بري: رئيس الجالية اللبنانية في ساحل العاج حيدر سلمان، في حضور رئيس جمعية "البر والتعاون" في ابيدجان محمود ناصر الدين والسيد جواد الموسوي .