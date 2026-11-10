وزير العمل يتفق والسفير السري لانكي على توقيع اتفاقية لتنظيم العمالة بين البلدين وفق القوانين المرعية الإجراء

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم في مكتبه سفير سري لانكا في لبنان أنورا ويتاناغي، في زيارة تعارفية جرى خلالها البحث في سبل التعاون بين وزارتي العمل في البلدين في اطار تنظيم العمالة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في لبنان وسري لانكا، وتم الإتفاق على توقيع اتفاقية تعاون تنظم العمالة بين الدولتين.