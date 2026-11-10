وزير الخارجية الفرنسي يتحدث عن "توافق" على تجنب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن هناك "توافقا على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني" في جنوب لبنان عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) والمقرر في نهاية العام.وأوضح بارو في أعقاب اجتماع لمجموعة السبع، أن التوافق يشمل "ضرورة المضي قدما وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة"، معتبرا أن اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاثنين والثلاثاء في باريس "شكّل فرصة لإحراز تقدم" في هذا الملف.