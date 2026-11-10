تيمور جنبلاط عرض مع هاني واقع القطاع الزراعي واستقبل رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان"

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه، في كليمنصو، وزير الزراعة نزار هاني، وتناول اللقاء واقع القطاع الزراعي والتقديمات التي توفرها الوزارة إلى المزارعين.



وأثنى جنبلاط على عمل الوزارة، مؤكداً "ضرورة تكثيف البرامج المرتبطة بدعم المزارعين وتسويق محاصيلهم".



وكذلك، استقبل جنبلاط رئيس مجلس إدارة شركة "كازينو لبنان" شارل غسطين، بحضور المحامي وليد صفير، وتم البحث في عمل مجلس الإدارة.



وحضر اللقاءان عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور ومستشار جنبلاط حسام حرب.