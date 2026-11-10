قائد الجيش استقبل وزير المهجرين والسفير العراقي

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، وتناول البحث سبل تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في الجيش واستثمار الطاقات البشرية في مجال التقنيات الحديثة.



وطرح الوزير شحادة إمكان إشراك خبراء من أصحاب الاختصاص مع الجيش لتذليل الصعوبات في مجال تطوير عمل الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة العسكرية.



كما استقبل السفير العراقي محمد رضا الحسيني، وجرى عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.



وخلال اللقاء، أشاد الحسيني بـ"جهود المؤسسة العسكرية في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره".