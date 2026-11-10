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مخزومي لـ"جدل": لن نرضى بتغيير الحكومة... وأنا كمواطن لبناني "حابب شوف الـC-4 والـTNT عم يتفجرّو بأماكن علنية"
أخبار لبنان
2026-11-10 | 16:08
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مخزومي لـ"جدل": لن نرضى بتغيير الحكومة... وأنا كمواطن لبناني "حابب شوف الـC-4 والـTNT عم يتفجرّو بأماكن علنية"
رأى النائب فؤاد مخزومي أنه هناك فرصة لأخذ البلد الى شاطىء الأمان، معتبرا أن الخيار الوحيد هو أن في دعم رئيس الجمهورية والحكومة.
وقال: "هذا الطريق الصحيح ولن نرضى بأي تغيير في هذه الحكومة. الحكومة لا تسير بالسرعة التي نطلبها ولكنها أفضل بمئة مرة مما كان لدينا في السابق".
وأضاف في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "تنازلت عن أصواتي وانسحبت لصالح الرئيس نواف سلام لأنني كنت اعتقد أنه الشخص الأصلح في هذه المرحلة وما زلت مقتنعا بهذا الكلام ونحن لن نرضى بتغيير هذه الحكومة".
ولفت مخزومي الى أن "حزب الله" يعلم أنه إذا استقال من الحكومة "فلن يحصل على كل الدعم والخدمات وهو بحاجة إليها في هذه المرحلة".
وسأل مخزومي: "من الذي خرّب البلد؟ ومن الذي أجبر إسرائيل على دخول لبنان بحجة الدفاع عن نفسها؟ إنه حزب الله".
واعتبر أنه "لا يمكن أن نرضى بأن هناك أجندة إيرانية تجرّ لبنان لحروب مع اسرائيل وفي الأخير نلوم إسرائيل فقط وننسى من أوصلنا الى هذه المرحلة". وقال: "نحن نريد الإنسحاب الإسرائيلي ولن نرضى بأن تقبى إسرائيل موجودة جنوباً".
وأضاف: "نريد أن نبني بلدا للجميع ولكن لا يمكن أن نبني دولة بجيشين ومؤسستين عسكريتين وعملية محاولة انقلاب دائمة ضد بالحكومة التي يقوم بها حزب الله".
وشدد النائب مخزومي على أنه لا يمكن للمؤسسة العسكرية أن تكون شريكا في القرار السياسي، قائلا: "اليوم لا يوجد شيء اسمه العسكري لا ينفذ تعليمات المؤسسة السياسية". وشدد على أنه "لا يمكن للجيش أن يعتبرنا غير داعمين له وهو "عم بطنّش" على حاملي السلاح غير الشرعي".
وقال: "كلنا ندعم المؤسسة العسكرية لكن لنتذكر أنها وبحسب دستورنا تأخذ تعليماتها من الوزارة والقرار السياسي اتخذ من قبل الحكومة فعلى الجيش أن ينفذ".
وأضاف: "لا أخفف من الدور الذي يلعبه الجيش لكن أنا كمواطن "فرجيني شو عم تعمل" والتنفيذ اليوم يجب أن يكون متوازنًا من الجهتين".
وأكد أن "الوضع تغيّر وحزب الله أصبح ضعيفا"، مشيرا الى أنه على الطبقة السياسية أن تقتنع بأن هذا هو الواقع والمطلوب من الحكومة أن تعطي التعليمات للجيش للبدء بالتنفيذ".
وفي ملف المتفجرات المضبوطة، قال مخزومي: "أنا كمواطن لبناني "حابب شوف الـC-4 والـTNT عم يتفجرّو بأماكن علنية" حتى نتأكد من أن هذه المواد لن تعود لتصل الى حزب الله".
واعتبر أنه يجب إحالة الملف إلى المجلس العدلي، ومنع جميع المسؤولين المعنيين من السفر، قائلاً: "كل من أعلن أن المتفجرات تعود إليه، يجب أخذه للتحقيق".
أما في ملف المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية، فقال مخزومي: "في سياسة المفاوضات، نحن لا نفاوض مع صديق، بل مع الطرف الذي لدينا مشكلة معه". واعتبر أن "إسرائيل تريد الحل قبلنا ولكنها لن ترضى بأي حلّ، ولكن حزب الله يرفض هذه الامكانية لمصالح إيرانية".
وقال: "يجب أن نتحاور مع إيران لمنعها من عملية دعم حزب الله في السلاح والمال ولكن قرار سحب سلاح حزب الله فهو قرار الحكومة اللبنانية".
على صعيد آخر، أشار مخزومي الى أن التغيير في تركيبة الكونغرس الأميركي، لكنه قال: "الجميع يعلم أن القرار في أميركا هو في البيت الأبيض لدى الرئيس الأميركي ولا أتوقع أن يكون هناك تغييرا كبيرا في السياسة الخارجية".
واعتبر أن أي حكومة ستتشكل في إسرائيل خلال هذه المرحلة لن تشهد، برأيه، أي تغيير في سياستها تجاه الملف اللبناني.
وعن العلاقات اللبنانية-السورية، لفت الى أن هذه أول مرة في تاريخ العلاقات اللبنانية السورية خلال السنوات السبعين الماضية نشهد فيها إيجابية في التعاطي.
وقال: "لدينا مصلحة بأن تكون سوريا بأحسن حالاتها". وأضاف: "إذا سوريا بخير نحنا بخير".
أخبار لبنان
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