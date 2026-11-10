بيان للسفارة العراقية بشأن جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني

أعلنت السفارة العراقية في لبنان في بيان، أنه بعد ورود معلومات عن اختفاء النائب العراقي السابق أحمد العلواني باشر السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني وطاقم متقدم من السفارة في ٢٠٢٦/١١/١٠، بالتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لفتح تحقيق ومعرفة الملابسات، وبعد ان أبلغت الأجهزة الامنية السفارة بالعثور على جثة في شقة في طريق الجديدة ببيروت وابلاغ السفارة بنقلها الى مستشفى زحلة الحكومي في البقاع، توجه السفير العراقي والكادر المتقدم في السفارة إلى مستشفى زحلة الحكومي مع احد أفراد عائلة العلواني لمعاينة الجثمان".



وقال البيان: "بسبب تحلل الجثة وبعد المعاينة لم يتم الجزم بأنها عائدة للعلواني. وتم التواصل مع المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي احمد رامي الحاج الذي افاد بضرورة اجراء فحص DNA للتأكد بصورة جازمة بأن الجثمان يعود للعلواني. وشكل السفير خلية في السفارة برئاسته لمتابعة مجريات التحقيق والتواصل المستمر مع الاجهزة القضائية والامنية اللبنانية المعنية، التي تبذل جهدا كبيرا لمتابعة كافة التفاصيل المرتبطة بالحادث".