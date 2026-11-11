" الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في عمشيت وطرابلس والبحصاص

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر المهرّبة بالإضافة الى السيجار المزوّر، نتيجة عمليات دهم نفّذها في عمشيت، وشمالاً في البحصاص بقضاء الكورة وشارع عزمي في طرابلس.



وإذ ذكّرت "الريجي" بأن هذه المداهمات تندرج ضمن "جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة"، أشارت إلى أن "محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص". وأكدت انها ستبقى "العين الساهرة على مصالح المستهلكين وسدًا منيعًا لمكافحة آفة التزوير والتهريب".



وجدّدت دعوتها المواطنين إلى التعاون معها في " التصدي لهذه الظاهرة التي تلحق الضرر بالمستهلكين والخزينة العامة، من خلال الإبلاغ عن أي منتجات يُشتبه في أنها مهرّبة أو مزوّرة، أو عن مواقع يُعتقد أنها تُستخدم لتخزينها، عبر الخط الساخن 1722، تكريساً لمبدأ كل مواطن خفير".