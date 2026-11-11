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الجيش: توقيف مطلوب في طرابلس لإقدامه على رمي رمانات يدوية في المدينة وآخرين لإطلاقهما النار في الضاحية الجنوبية

أخبار لبنان
2026-11-11 | 03:04
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الجيش: توقيف مطلوب في طرابلس لإقدامه على رمي رمانات يدوية في المدينة وآخرين لإطلاقهما النار في الضاحية الجنوبية
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الجيش: توقيف مطلوب في طرابلس لإقدامه على رمي رمانات يدوية في المدينة وآخرين لإطلاقهما النار في الضاحية الجنوبية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدة من الجيش في منطقة القبة – طرابلس المطلوب (و.ع.ه.)، لإقدامه على رمي رمانات يدوية في مدينة طرابلس، والسرقة وتعاطي المخدرات وترويجها. كما أقدم على محاولة الفرار من التوقيف عبر شهر رمانة يدوية باتجاه عناصر الوحدة. وضبطت في حوزته رمانتين يدويتين وكمية من المخدرات.
كما دهمت وحدة أخرى عددًا من منازل المطلوبين في منطقة الضاحية الجنوبية وأوقفت الأردني (ع.ع.) والمواطن (ف.م.)، المطلوبين لإطلاقهما النار بتواريخ سابقة. وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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