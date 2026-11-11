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الوليد الحلاني رهن التحقيق في حادثة الدهس بكورنيش المزرعة… والعثور على حبوب كبتاغون في جيب الضحية يوسّع التحقيقات
أخبار لبنان
2026-11-11 | 04:23
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الوليد الحلاني رهن التحقيق في حادثة الدهس بكورنيش المزرعة… والعثور على حبوب كبتاغون في جيب الضحية يوسّع التحقيقات
لا تزال التحقيقات مستمرة في حادثة صدم الوليد الحلاني نجل الفنان عاصي الحلاني أحد الأشخاص في منطقة كورنيش المزرعة أمس، ما أدى إلى وفاته.
وفي آخر المعطيات، أُبقي الحلاني رهن التحقيق بإشارة من القضاء اللبناني، فيما لا تزال هوية الضحية مجهولة، لعدم العثور بحوزته على أي أوراق ثبوتية.
وبحسب معلومات الـLBCI، عثرت القوى الأمنية في جيب الضحية على مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية وحبوب كبتاغون، ما دفع القضاء إلى إعطاء إشارة بالتوسع في التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
وفي هذا الإطار، ستُجرى فحوصات مخبرية على جثة الضحية للتأكد مما إذا كان تحت تأثير مواد مخدرة لحظة وقوع الحادث، بانتظار صدور نتائج الفحوصات واستكمال التحقيقات.
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