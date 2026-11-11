الجميّل: إذا كان كل هذا لا يستدعي تحويل "الحزب" إلى المجلس العدلي فليُلغَ

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على "اكس": "على طرقات القدس ودمشق وصنعاء، أضاع حزب الله طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود بشرّي وتنورين بعد ضهر البيدر. إنّ جر لبنان للحروب والتمرد على قررات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجرات ووجود مجموعات أمنية تتحرك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكل تهديد للأمن القومي و للسلم الأهلي. إذا كان كل هذا الأداء لا يستدعي تحويل قيادة حزب الله إلى المجلس العدلي، فليُلغَ هذا المجلس!".

