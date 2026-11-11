الأمن العام يباشر استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية في السفارة اللبنانية في برلين

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان " بدء استقبال طلبات الحصول على جوازات السفر البيومترية في السفارة اللبنانية في برلين، اعتباراً من اليوم ١١/١١/٢٠٢٦، في خطوة جديدة ضمن مسار توسيع خدماتها وتسهيل معاملات اللبنانيين في الخارج".







واكدت"استمرار جهودها لتعميم هذه الخدمة على المزيد من البعثات الديبلوماسية اللبنانية، بما يخفّف الأعباء عن المواطنين ويقرّب الخدمات منهم أينما وجدوا".

