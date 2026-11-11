الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
جشي من وادي جيلو: السيادة اللبنانية تُنتهك بالتدخل الأميركي والسلطة اعطت العدو كل شيء من خلال اتفاق الإطار
أخبار لبنان
2026-11-11 | 05:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
جشي من وادي جيلو: السيادة اللبنانية تُنتهك بالتدخل الأميركي والسلطة اعطت العدو كل شيء من خلال اتفاق الإطار
أطلق "حزب الله" في بلدة وادي جيلو مشروع "أثرٌ يثمر"، وهو عبارة عن زراعة شجر مثمر باسم شهداء البلدة، برعاية ومشاركة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، عوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.
وخلال إطلاق المشروع، ألقى النائب جشي كلمة أكد فيها أنه "لولا هؤلاء الشهداء، ما كنا لنستطيع العودة إلى أرضنا مرفوعي الرأس، بل كنا سنكون أذلاء تحت حكم العدو الصهيوني، من دون أن نتمكن من فعل أي شيء، وكان سيقتل من يشاء، ويخطف من يشاء، ويعتدي على من يشاء، ويستحلّ الأعراض كما يشاء، فلا أحد يمنعه، لذلك، هذا ثمن لا بد أن ندفعه، وهذه الأمة تحيا بالشهداء".
وقال : "نحن اليوم أمام مواجهة مع العدو الصهيوني، الذي وصفه الإمام الصدر بأنه الشر المطلق، ووصفه الإمام الخميني بالغدة السرطانية، فلا إمكانية للتعايش والتفاهم والتصالح معه، فهو شيطان كامل، وشر كامل، وشر مطلق، لذلك، أمامنا خياران في مواجهة هذا العدو، ولا بد من اتخاذ أحدهما: إما المواجهة وإما الخضوع، ومهما بلغ ثمن المواجهة، فهو أقل بكثير من ثمن الاستسلام، وهذه حقيقة يجب أن تكون واضحة لدينا".
وأضاف: "نحن لا نقبل أن يشاركنا أحد في سيادة لبنان، فأبناء هذا البلد هم الذين يصنعون السيادة، وهم المعنيون بها، لكننا نسأل فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون: ما مبرر اتصالات وزير الخارجية والسفير الأميركي، وتدخلهما في كل صغيرة وكبيرة؟ وما مبرر أن تصدر وزارة الخارجية الأميركية مجموعة بيانات تتناول موضوع المتفجرات، وتتحدث عن نقل السلاح والمتفجرات من مكان إلى آخر؟، هذا شأن لبناني بامتياز، فما علاقة وزارة الخارجية الأميركية به؟ وما علاقة وزير الخارجية شخصياً حتى يتصل برئيس الجمهورية؟ هذا كلام معلن، ولسنا نتحدث عن أمر مخفي".
وتابع النائب جشي: "كيف يقبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكيف يقبل السياديون في هذا البلد، أن يتدخل الأميركي في كل صغيرة وكبيرة؟ أليست السيادة واحدة ولا تتجزأ؟ نحن نريد أن نمارس سيادتنا باستقلال تام عن جميع الدول، ثم يأتي الأميركي ويتدخل، ويعطي رأيه في القوانين، فيقول إن هذا القانون يجب أن يُلغى، وإن ذاك القانون يجب أن يبقى، وإن قانوناً آخر يجب أن يُشرّع بهذه الطريقة".
ورأى أن "المشكلة ليست مع الأميركي وحده، بل مع من يدّعون السيادة ثم يقبلون بالتدخل الخارجي الأميركي"، مشيراً إلى أن "هناك أمراً أكثر إثارة للاستغراب وهو أنه قبل يومين أصدرت خمس سفارات لدول صديقة للبنان بياناً تناولت فيه موضوع السلاح الداخلي وتفاصيل داخلية تتعلق بلبنان، فما شأنهم بذلك؟ والمؤسف أن أحداً من هؤلاء الذين يدّعون السيادة لم يستنكر، ولم يصدر عنه أي موقف".
وقال:" في إحدى المرات، نشر السفير الإيراني تغريدة عامة، فقامت وزارة الخارجية باستدعائه، وأُثيرت حول الموضوع ضجة كبيرة، نقول لهم: لقد قبلنا بذلك، لكنكم أنتم من تتحدثون عن تغريدة عامة، فماذا عن التدخل الأميركي وتدخل الدول الأخرى في لبنان جهاراً نهاراً، وفي مختلف التفاصيل، أليس هذا انتهاكاً للسيادة؟!".
وأضاف: "أما بالنسبة إلى نقل المتفجرات من مكان إلى آخر لمصلحة المقاومة، فنحن لا نخفي ذلك، ولم نخفه يوماً، فمنذ اللحظة الأولى التي ضُبطت فيها هذه الشاحنة، أبلغ الأخ المعني الجهات المختصة بأن هذه المتفجرات تخص المقاومة، نحن لا نخفي شيئاً، وفي المقابل، نرى الإسرائيلي يسرح ويمرح، وينقل سلاحه".
وتابع النائب جشي: "ومن ذلك أنهم يأتون اليوم ليقولوا إن هذا الموضوع يهدد الأمن القومي في لبنان، ويقصدون بذلك موضوع المتفجرات، عجيب! هل أصبح هذا الموضوع تهديداً للأمن القومي؟، حسناً، ماذا عن أزمة أموال المودعين التي طالت تداعياتها الجميع، ودمّرت بيوت اللبنانيين، لماذا لا تُحال هذه القضية إلى التحقيق والمجلس العدلي؟ ومن الذي ضيّع أموالهم؟ وأيّ الأمرين أخطر؟!".
وأردف : "للأسف، نحن اليوم نعيش تحت الوصاية الأميركية بشكل واضح، والسلطة اللبنانية تخضع للأميركي، ومن خلفه الإسرائيلي، بطبيعة الحال، لأن الإسرائيلي جزء من المشروع الأميركي، وقد أعطت السلطة للعدو الإسرائيلي كل شيء من خلال اتفاق الإطار، فكل ما يريده الإسرائيلي تعمل على تقديمه له، لكنني أطرح سؤالاً واحداً على فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة: ماذا أعطاكم العدو الإسرائيلي؟ هل قدّم لكم شيئاً يحفّزكم على المضي في هذا المسار؟ هل انسحب من شبر واحد من الأرض؟ لم يعطكم شيئاً، فعلى ماذا تراهنون إذاً؟!".
أخبار لبنان
جيلو:
السيادة
اللبنانية
تُنتهك
بالتدخل
الأميركي
والسلطة
العدو
اتفاق
الإطار
التالي
المفتي قبلان في يوم "شهيد المقاومة": سيادة لبنان وحريته ليست هبة من أحد بل حقّ وطني انتزعته دماء الشهداء
رسامني بحث والممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشاريع التعاون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-11-06
عمار يهاجم بيان سفارات الدول الخمس ويتّهمها بالتدخّل في الشؤون اللبنانية وانتهاك السيادة
أخبار لبنان
2026-11-06
عمار يهاجم بيان سفارات الدول الخمس ويتّهمها بالتدخّل في الشؤون اللبنانية وانتهاك السيادة
0
خبر عاجل
2026-08-28
الأمين العام لحزب الله: السلطة اللبنانية اختارت مسارًا لا يشرفها ولا يشرّف لبنان وأعطت العدو كل شيء
خبر عاجل
2026-08-28
الأمين العام لحزب الله: السلطة اللبنانية اختارت مسارًا لا يشرفها ولا يشرّف لبنان وأعطت العدو كل شيء
0
آخر الأخبار
2026-08-14
قاسم: الممارسات العدوانية تزيد أثناء المفاوضات ليؤكد "الاسرائيلي" أنه لا يسأل عن السلطة اللبنانية واتفاق الاطار حرم السلطة من مقاضاة العدو في المحاكم
آخر الأخبار
2026-08-14
قاسم: الممارسات العدوانية تزيد أثناء المفاوضات ليؤكد "الاسرائيلي" أنه لا يسأل عن السلطة اللبنانية واتفاق الاطار حرم السلطة من مقاضاة العدو في المحاكم
0
أخبار لبنان
2026-08-28
الأمين العام لحزب الله ندد باتفاق الاطار داعيًا إلى إسقاطه “لأنّه يدمّر السيادة اللبنانية”
أخبار لبنان
2026-08-28
الأمين العام لحزب الله ندد باتفاق الاطار داعيًا إلى إسقاطه “لأنّه يدمّر السيادة اللبنانية”
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:29
معلومات الـLBCI في جريمة العلواني: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن مقتله وتبحث في هوية المشتبه فيهما وعلاقتهما به
أمن وقضاء
06:29
معلومات الـLBCI في جريمة العلواني: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن مقتله وتبحث في هوية المشتبه فيهما وعلاقتهما به
0
أخبار لبنان
06:24
"التيار الوطني الحر"طالب بكشف ملابسات توقيف خمسة أشخاص بين جرود البترون وبشرّي: أي نشاط أمني خارج مؤسسات الدولة مرفوض
أخبار لبنان
06:24
"التيار الوطني الحر"طالب بكشف ملابسات توقيف خمسة أشخاص بين جرود البترون وبشرّي: أي نشاط أمني خارج مؤسسات الدولة مرفوض
0
أخبار لبنان
06:22
الخارجية نعت السفير دمشقية: كرّس حياته المهنية لخدمة لبنان وديبلوماسيته
أخبار لبنان
06:22
الخارجية نعت السفير دمشقية: كرّس حياته المهنية لخدمة لبنان وديبلوماسيته
0
أخبار لبنان
06:02
المفتي قبلان في يوم "شهيد المقاومة": سيادة لبنان وحريته ليست هبة من أحد بل حقّ وطني انتزعته دماء الشهداء
أخبار لبنان
06:02
المفتي قبلان في يوم "شهيد المقاومة": سيادة لبنان وحريته ليست هبة من أحد بل حقّ وطني انتزعته دماء الشهداء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:46
مساعي آيزنكوت تصطدم بخلافات... والأنظار مشدودة الى مصير الحكومة
أخبار دولية
13:46
مساعي آيزنكوت تصطدم بخلافات... والأنظار مشدودة الى مصير الحكومة
0
خبر عاجل
2026-03-01
خبر إخلاء مطار بيروت عار من الصحة ولا قرار بإغلاق الأجواء اللبنانية
خبر عاجل
2026-03-01
خبر إخلاء مطار بيروت عار من الصحة ولا قرار بإغلاق الأجواء اللبنانية
0
آخر الأخبار
2026-10-16
احصاءات غرفة التحكم المروري: 8 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2026-10-16
احصاءات غرفة التحكم المروري: 8 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أمن وقضاء
2026-06-16
مع العودة... حملة للجيش طالب فيها اللبنانيين بالتبليغ عن اي ذخائر وعدم الاقتراب منها
أمن وقضاء
2026-06-16
مع العودة... حملة للجيش طالب فيها اللبنانيين بالتبليغ عن اي ذخائر وعدم الاقتراب منها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:08
مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني خنقًا في بيروت… والـLBCI تكشف تفاصيل استئجار الشقة وتحركات المشتبه بهما
تقارير نشرة الاخبار
03:08
مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني خنقًا في بيروت… والـLBCI تكشف تفاصيل استئجار الشقة وتحركات المشتبه بهما
0
أخبار دولية
17:00
من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI
أخبار دولية
17:00
من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI
0
أمن وقضاء
16:59
بعد العثور على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة في بيروت... هذا ما كشفته التحقيقات الأولية
أمن وقضاء
16:59
بعد العثور على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة في بيروت... هذا ما كشفته التحقيقات الأولية
0
أخبار دولية
13:46
مساعي آيزنكوت تصطدم بخلافات... والأنظار مشدودة الى مصير الحكومة
أخبار دولية
13:46
مساعي آيزنكوت تصطدم بخلافات... والأنظار مشدودة الى مصير الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
Nvidia بين واشنطن وبكين… فضيحة شخصية بأبعاد استخباراتية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
Nvidia بين واشنطن وبكين… فضيحة شخصية بأبعاد استخباراتية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واشنطن تكثّف مساعيها لانهاء الحرب الروسية الأوكرانية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واشنطن تكثّف مساعيها لانهاء الحرب الروسية الأوكرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تركيا تتمدّد... ولبنان في حساباتها
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تركيا تتمدّد... ولبنان في حساباتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وزير الطاقة يتطرق الى المفاوضات الجارية مع قطر بشأن خطتها للطاقة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وزير الطاقة يتطرق الى المفاوضات الجارية مع قطر بشأن خطتها للطاقة في لبنان
0
أخبار دولية
13:26
طهران على موقفها... وخبران برزا على مستوى المنطقة
أخبار دولية
13:26
طهران على موقفها... وخبران برزا على مستوى المنطقة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:28
هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني
أمن وقضاء
14:28
هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني
2
أخبار دولية
17:00
من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI
أخبار دولية
17:00
من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI
3
فنّ
03:25
الوليد الحلاني موقوف في حادث دهس... إليكم التفاصيل
فنّ
03:25
الوليد الحلاني موقوف في حادث دهس... إليكم التفاصيل
4
أخبار لبنان
04:23
الوليد الحلاني رهن التحقيق في حادثة الدهس بكورنيش المزرعة… والعثور على حبوب كبتاغون في جيب الضحية يوسّع التحقيقات
أخبار لبنان
04:23
الوليد الحلاني رهن التحقيق في حادثة الدهس بكورنيش المزرعة… والعثور على حبوب كبتاغون في جيب الضحية يوسّع التحقيقات
5
خبر عاجل
17:30
تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
خبر عاجل
17:30
تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
6
أمن وقضاء
13:59
توقيف ثلاثة من أخطر المطلوبين في الضاحية
أمن وقضاء
13:59
توقيف ثلاثة من أخطر المطلوبين في الضاحية
7
أخبار دولية
17:54
المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق أحمد العلواني: دماء العراقيين ليست رخيصة... وهذه جريمة تستوجب موقفاً رسمياً حازماً وتحقيقاً شفافاً
أخبار دولية
17:54
المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق أحمد العلواني: دماء العراقيين ليست رخيصة... وهذه جريمة تستوجب موقفاً رسمياً حازماً وتحقيقاً شفافاً
8
أخبار لبنان
17:47
بيان للسفارة العراقية بشأن جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني
أخبار لبنان
17:47
بيان للسفارة العراقية بشأن جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More