رسامني بحث والممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشاريع التعاون

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في لبنان، أليساندرو مراكيتش (Alessandro Mrakic).







وجرى خلال اللقاء البحث في أنشطة البرنامج ومشاريعه في لبنان، ولا سيما المشاريع المرتبطة بقطاع الأشغال العامة والنقل، وسبل مواصلة التعاون والتنسيق بين البرنامج والوزارة، بما يسهم في دعم المشاريع الإنمائية وتطوير المرافق والبنى التحتية التابعة للوزارة.



