الخارجية نعت السفير دمشقية: كرّس حياته المهنية لخدمة لبنان وديبلوماسيته

نعت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان" الأمين العام الأسبق للوزارة المرحوم السفير هشام دمشقية، الذي انتقل إلى رحمة الله في الثامن من تشرين الثاني 2026، بعد أن كرّس حياته المهنية لخدمة لبنان وديبلوماسيته.



وإذ نستذكر مسيرته الحافلة بالعطاء، نستحضر ما تحلّى به من مناقبية عالية وإخلاص في أداء واجباته الوطنية".



وتقدّمت الوزارة من "عائلته الكريمة بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته".

