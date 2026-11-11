"التيار الوطني الحر"طالب بكشف ملابسات توقيف خمسة أشخاص بين جرود البترون وبشرّي: أي نشاط أمني خارج مؤسسات الدولة مرفوض

أعلن "التيار الوطني الحر" على حسابه الرسمي على "إكس" أنه "يتابع قضية توقيف خمسة أشخاص في المنطقة الواقعة بين جرود البترون وبشرّي، ويطالب الجهات الأمنية والقضائية المختصة باستكمال التحقيق وكشف ملابساته للرأي العام بالسرعة التي تسمح بها سلامة الإجراءات".







وأكّد "التيار" أن "أمن البترون وبشرّي وسائر المناطق اللبنانية مسؤولية الدولة وحدها، وأن أي نشاط أمني خارج مؤسساتها مرفوض، وأي مخالفة تثبت تستوجب المحاسبة من دون غطاء أو تدخل سياسي. كما شدَّد على رفض استغلال القضية للتحريض الطائفي أو المناطقي".