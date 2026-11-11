قائد الجيش استقبل نائبة رئيس أركان الدفاع الألمانية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه –اليرزة نائبة رئيس أركان الدفاع الألمانية اللواء Nicole Schilling يرافقها الملحق العسكري الألماني لدى لبنان Kai Zimmermann مع وفد.



وخلال اللقاء، جرى بحث آخر التطورات وسبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والألماني، إضافة إلى الخطوات المرتقَبة لمرحلة ما بعد اليونيفيل.



من جهة أخرى، أعرب العماد هيكل عن شكره للقوات البحرية الألمانية العاملة ضمن اليونيفيل، مثمّنًا دعم السلطات الألمانية المستمر للجيش.