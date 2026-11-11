الشخص الذي صدمه الحلاني كان مطلوباً للقضاء... والعائلة تتنازل عن حقها الشخصي في الإدعاء

علمت الـLBCI أنه بعد أن كانت عائلة الشخص الذي قُتل جراء حادث صدم من قبل الفنان وليد الحلاني تتجه إلى التنازل عن حقها الشخصي، قبل أن يصرّ شقيق الضحية، وليد فرح، على الإبقاء على حق الادعاء، عُلم أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تنازلت بموجبه عائلة الضحية عن حقها الشخصي في الإدعاء على الحلاني.



ومن المفترض أن تُؤخذ في الساعة الخامسة مساءً إشارة القضاء المختص لتحديد ما إذا كان سيُترك الحلاني رهن التحقيق أم سيُتخذ قرار آخر بحقه.



وفي معلومات إضافية، تبيّن أن الشخص الذي صدمه الحلاني كان مطلوباً للقضاء بموجب عدة مذكرات قضائية.