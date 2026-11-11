سلام يلتقي غوتيريش ورئيس مجلس الوزراء الكويتي رئيس الجمهورية العراقية على هامش مشاركته في COP31

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الوفد اللبناني المشارك في قمة مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP31)، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، على أن يلقي كلمة لبنان صباح الغد.



والتقى الرئيس سلام، على هامش القمة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدداً من رؤساء الدول والحكومات المشاركين.



كما عقد الرئيس سلام اجتماعاً ثنائياً مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، جرى خلاله البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض آخر التطورات والأوضاع في المنطقة.



وتناول اللقاء أيضاً الدعم الذي تقدّمه دولة الكويت للبنان، ولا سيما في مجال المحروقات، إضافةً إلى التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبحث في مشروع قرض لتمويل تحسين شبكة الكهرباء في لبنان.



كذلك، عقد الرئيس سلام اجتماعاً مع رئيس الجمهورية العراقية نزار آميدي، تناول العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين لبنان والعراق، وآخر المستجدات الإقليمية.



كما تطرّق اللقاء إلى جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، حيث جدّد الرئيس سلام استنكاره الشديد لهذه الجريمة، مؤكداً أن الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية تتابع التحقيقات لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها وملاحقتهم، وأنه لا تهاون في حماية أمن جميع المقيمين والزوار على الأراضي اللبنانية.