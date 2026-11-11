مصادرُ للـLBCI: الجانبَ اللبنانيَّ يحاولُ بانتهاءِ الجمعة إنجازَ تفاهماتٍ مع الدوحة في شأنِ تأمينِ الكهرباءِ

كشفت مصادرُ للـLBCI عن أنّ الجانبَ اللبنانيَّ يحاولُ بانتهاءِ الجمعة إنجازَ تفاهماتٍ مع الدوحة على كلِّ المشاريعِ المطروحةِ في شأنِ تأمينِ الكهرباءِ للبنان.



وأوضحت المصادر أنّ ذلك، بدءًا من استجرارِ الغازِ والكهرباءِ من سوريا، مرورًا بإنتاجِ الكهرباءِ من خلالِ الطاقةِ الشمسيةِ، ووصولًا إلى مشروعِ بناءِ معملينِ ومحطةِ تغويز FSRU وفقَ نظامِ الـBOT.



ولفتتْ هذه المصادرُ إلى أنّ النقاطَ التي قد تبقى عالقةً سيتمُّ نقاشُها على مستوى رئيسَيِ الحكومتينِ اللبنانيةِ والقطريةِ في خلالِ الزيارةِ التي يجري الحديثُ عنها لرئيسِ الحكومةِ نواف سلام ووزيرِ الطاقةِ جو صدي إلى الدوحةِ يومَ الأحدِ المقبلِ.