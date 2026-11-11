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وزير الصحة: الواقع يفرض علينا إيجاد حلول عملية ضمن الإمكانات المتاحة
أخبار لبنان
2026-11-11 | 11:02
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وزير الصحة: الواقع يفرض علينا إيجاد حلول عملية ضمن الإمكانات المتاحة
نظم "الملتقى الوطني الدائم للعمل من أجل الإنسان في لبنان"، تحت شعار "معا من أجل الإنسان في لبنان"، لقاء حواريا مع وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين بعنوان "الواقع الصحي في لبنان: بين الحاجات وآفاق الاستجابة"، في الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم - AUCE".
افتتح اللقاء رئيس الملتقى ورئيس جامعة AUCE البروفيسور بسام الهاشم مؤكدا "أهمية أن تبقى الجامعة مساحة للحوار وخدمة المجتمع، وأن تُوظف المعرفة الأكاديمية في مقاربة القضايا التي تمس حياة الإنسان وكرامته".
وبرز وزير الصحة التحديات والإنجازات في القطاع الصحي، متناولا دعم المستشفيات الحكومية، وتطوير التغطية الصحية، والحوكمة الإلكترونية في ملف الدواء، وتعزيز الرقابة والمحاسبة، والصحة النفسية، والبحث عن مصادر تمويل أكثر استدامة.
وأكد أن "موقع المسؤولية يكشف حجم التحديات وتعقيدات الواقع الصحي، ويضع الوزارة أمام مسؤولية إيجاد حلول عملية ضمن الإمكانات المتاحة".
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