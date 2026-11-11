الشيخ قاسم: وظيفة الجيش حماية السلم الأهليّ لكنهم يريدونه أن يقتل شعبه

رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ وظيفة الجيش اللبنانيّ هي حماية السلم الأهليّ والدفاع عن لبنان، "لكنهم يريدون جيشًا يقتل شعبه ويزجّ به في فتنة داخلية".



وقال: "أمّا نحن، فنؤمن بأنّ لدينا جيشًا وطنيًا شريفًا، يعمل من أجل حماية السلم الأهلي، وتبقى أولويته إخراج "إسرائيل"من لبنان".



واعتبر بيان سفارات أميركا وبريطانيا وأستراليا واليابان وكندا تحريضًا على المقاومة وتدخلًا سافرًا في قضاياها من دون ذكر الاحتلال.



ودعا الدولة اللبنانية إلى دعم الشعب "ليتشكل منهم أنصار للجيش لمقاومة الاحتلال وتُهيّئ السلاح لهؤلاء جميعًا".