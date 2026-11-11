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جلسة لمجلس الوزراء في السراي الجمعة لمتابعة النظر في موضوع الكهرباء
أخبار لبنان
2026-11-11 | 12:20
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جلسة لمجلس الوزراء في السراي الجمعة لمتابعة النظر في موضوع الكهرباء
يعقد مجلس الوزراء، في الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة في 13 الحالي، جلسة في السراي الحكومي لمتابعة النظر في موضوع الكهرباء، وفقا لما تقرر في الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري في 8/10/2026.
أخبار لبنان
جلسة
مجلس الوزراء
الكهرباء
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