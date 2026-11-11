باسيل استقبل شمعون... وتأكيد أهمية تحصين الوحدة

إستقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في المقر العام للتيار، رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، يرافقه كل من نائب الرئيس للشؤون السياسية جورج عبود، الأمين العام للحزب كريم شمعون، وأمين الداخلية كميل شمعون، بحضور النائب غسان عطالله، ونائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، وعضو مكتب نائبة الرئيس جورج مكاري.وتناول اللقاء الأوضاع السياسية والوطنية في لبنان في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها البلاد والمنطقة، والتحديات التي تواجه الدولة اللبنانية على المستويات السياسية والأمنية والإقتصادية.كما جرى التشديد، بحسب بيان لـ"الوطني الحر"، على "ضرورة إستعادة الدولة لقرارها وسيادتها الكاملة، وحصرية قرار الحرب والسلم بيد مؤسساتها الشرعية، ورفض أي محاولة لزج لبنان في صراعات لا تخدم مصالحه الوطنية ولا تعبّر عن إرادة أبنائه".وأكد المجتمعون أهمية تحصين الوحدة الوطنية عامةً والساحة المسيحية خصوصا، وتعزيز التنسيق بين الحزبين، وتكثيف الجهود لمواجهة المخاطر التي تهدد الكيان اللبناني، بما يضمن حماية لبنان وصون إستقلاله وإستقراره، ويحول دون تحويله مجدداً إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.