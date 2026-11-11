السفير العراقي لدى لبنان استقبل نجل أحمد العلواني

استقبل السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني، في مبنى السفارة مساء اليوم، طلحة العلواني نجل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، يرافق فاروق عمر علي، وشقيق زوجة الفقيد ازهر العلواني.وقدم السفير التعازي لطلحة العلواني، باسمه وباسم سفارة جمهورية العراق لدى لبنان.وأوضح السفير لهم الجهود والخطوات الحثيثة التي تتخذها السفارة مع الجهات اللبنانية المعنية، لاستكمال الاجراءات واستلام جثمان أحمد العلواني لنقله إلى بغداد بأسرع وقت ممكن.وكان نجل الراحل قد وصل إلى بيروت لسحب عينات الـDNA منه في مديرية قوى الأمن الداخلي اللبناني - شعبة المعلومات، لاستكمال اجراءات مطابقة الحمض النووي مع الجثمان.وأكدت السفارة العراقية أن هناك تنسيقاً مستمراً وتعاوناً كبيراً بين الخلية المشكلة في السفارة برئاسة السفير العراقي والجهات اللبنانية القضائية والأمنية فما يخص الجثمان، وايضاً فيما يخص التحقيقات الجارية بشكل حثيث لكشف الجناة ومعرفة ملابسات الحادث.