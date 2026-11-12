نقابة المعلمين: للإسراع في صرف مبلغ المئتي مليار ليرة المخصّص لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين

طالبت نقابة المعلمين وزير المال ياسين جابر بـ"الإسراع في صرف مبلغ المئتي مليار ليرة المخصّص لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين، الذي أُقرّ بموجب قانون نُشر في الجريدة الرسمية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، من دون أن يُصرف حتى اليوم، رغم الحاجة المعيشية والإنسانية الملحّة للمستفيدين منه".وذكّرت النقابة بأنّ "هذا المبلغ يشكّل جزءًا من ستمئة وخمسين مليار ليرة طالبت بها لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين، الذين باتوا يعيشون أوضاعًا مزرية، إذ لا تتخطّى رواتبهم الشهرية المئتي دولار، رغم مضاعفتها تسعة أضعاف، ولا تكفي لتأمين أبسط حاجاتهم من غذاء ودواء واستشفاء".واعتبرت أن استمرار تأخير صرف منحة أُقرّت بقانون ونُشرت في الجريدة الرسمية يفاقم معاناة المتقاعدين، ويتركهم أسرى الانتظار في مواجهة أعباء يومية لا تحتمل التأجيل. وأشارت الى أن المطلوب لم يعد إقرار المبلغ، بل تنفيذ القانون وإنجاز إجراءات الصرف فورًا".وأطلقت "صرخة استغاثة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وناشدتهم التدخّل العاجل لدى وزارة المال لضمان صرف المبلغ ووضع حدّ لهذا التأخير بالتوازي مع العمل على تأمين كامل المبلغ الذي طالبت به النقابة".وأكدت النقابة أنّ كرامة المعلّم لا تسقط بالتقاعد، وأنّ من أفنوا أعمارهم في تعليم الأجيال يستحقّون عيشًا كريمًا. وقالت: "كفى انتظارًا المطلوب صرف المنحة الآن، وصون كرامة المتقاعدين، واحترام تطبيق القوانين".