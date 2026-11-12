الهيئة العليا للإغاثة: بصدد تلزيم أعمال هدم أبنية متداعية في بيروت وطرابلس

أعلنت الهيئة العليا للإغاثة، في بيان، أنها بصدد تلزيم أعمال هدم أبنية متداعية في مدينتي بيروت وطرابلس.



ودعت الهيئة الراغبين في الاطلاع على التفاصيل إلى مراجعتها في مقرها الكائن في بيروت، شارع عمر الداعوق، بناية ستاركو، بلوك C، الطابق الثامن، أو الاتصال على الرقم: 81/268999.