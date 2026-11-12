إطلاق خدمة تقديم طلبات جوازات السفر البيومترية في السفارة اللبنانية في برلين (فيديو)

جرى يوم أمس، إطلاق خدمة تقديم طلبات جوازات السفر البيومترية لأول مرة في السفارة اللبنانية في برلين وذلك تحت إشراف السفيرة عبير علي ووفد من المديرية العامة للأمن العام مؤلف من العميد فوزي شمعون رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والعرب والأجانب، العميد المهندس فادي حرب رئيس مكتب شؤون المكننة، والمستشار المهندس وائل أيوب.