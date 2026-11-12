شقير يبحث مع وفد من جمعية تجار عاليه الأوضاع الإقتصادية

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفداً من جمعية تجار عاليه برئاسة سمير شهيب، حيث جرى البحث في الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجه التجار وأصحاب الأعمال في عاليه.

وفي مستهل اللقاء، رحّب شقير بوفد جمعية تجار عاليه في غرفة بيروت وجبل لبنان، “بيت الاقتصاد اللبناني”، التي كانت على الدوام شريكاً أساسياً في مختلف الجهود والمبادرات التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على المؤسسات والعاملين فيها.

ونوّه شقير بمدينة عاليه وموقعها السياحي المميز، مؤكداً وقوفه إلى جانب الجمعية والتجار وأصحاب المؤسسات في المنطقة، الذين يواجهون، شأنهم شأن مختلف المؤسسات الخاصة في لبنان، ظروفاً اقتصادية صعبة وتحديات متزايدة.

وفي هذا السياق، أشار شقير إلى الورقة التي قدمتها الهيئات الاقتصادية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والتي تتضمن 12 بنداً من شأنها تسهيل عمل المؤسسات وتخفيف الأعباء والضغوط عنها، بما يمكّنها من الاستمرار ويساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.

وشكر شهيب شقير على استقباله، مشيداً بالعلاقة التاريخية التي تجمعهما، وبالتعاون المستمر الهادف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية في المنطقة وتحقيق التنمية على مختلف المستويات.

وبعدما عرض الصعوبات والتحديات التي يواجهها التجار ومختلف المؤسسات، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وانكماش الأسواق، أكد شهيب وقوف الجمعية إلى جانب الهيئات الاقتصادية، ولا سيما دعمها وتبنّيها الورقة التي أعدّتها، لما تتضمنه من إجراءات من شأنها تخفيف الضغوط عن المؤسسات ومساعدتها على الاستمرار.

كما وجّه شهيب دعوة إلى شقير لزيارة عاليه في الأسبوع الأول من كانون الأول المقبل، للاطلاع عن كثب على أوضاع الأسواق والمؤسسات في المنطقة.

بدوره، لبّى شقير دعوة الجمعية، مؤكداً استعداده لزيارة عاليه، ومنوّهاً بالجهود التي تبذلها الجمعية للنهوض بالمدينة وتعزيز واقعها الاقتصادي.