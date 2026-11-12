اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة العامة

وقعت الجامعة اللبنانية ممثلة برئيسها بسام بدران، اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة العامة ممثلة بالوزير ركان ناصر الدين، تتعلق بإنشاء "المختبر المركزي المرجعي لسلامة المستحضرات الصيدلانية وجودتها وفعاليتها".

في بداية اللقاء، ألقى بدران كلمة اعتبر فيها "أن إنشاء مختبر مركزي في الجامعة اللبنانية، بالشراكة مع وزارة الصحة العامة، يشكل محطة مهمة في مسار التعاون بين مؤسستين وطنيتين تتكامل أدوارهما ومسؤولياتهما.

أضاف: "إن هذه الشراكة ليست شراكة ظرفية، ولا تعاونا تقنيا محدودا، بل هي تعبير واضح عن رؤية وطنية تعتبر أن حماية الصحة العامة لا تتحقق إلا بتضافر مؤسسات الدولة، وبالاستناد إلى العلم، وإلى المختبرات المتخصصة، وإلى الكفاءات الوطنية القادرة على التشخيص والتحليل والبحث والاستجابة".

ولفت بدران إلى "أن المختبر المركزي الذي سيتم افتتاحه يراد له أن يكون مساحة متقدمة للعمل العلمي والتطبيقي، ومنصة للتعاون بين الباحثين والأطباء والاختصاصيين، وجسرا يصل الجامعة بالإدارة الصحية العامة، ويضع إمكاناتها العلمية والبشرية في خدمة حاجات الوطن".

واعتبر الوزير ركان ناصر الدين "أن المختبر لا يشكل حاجة فقط بل هو خطوة أساسية بأبعاد قانونية تتعلق بتحليل وتسجيل الأدوية والتحقق من جودتها".

وأشار إلى "أن لبنان يفتقر منذ سنوات لوجود مختبر مركزي، ومن هنا انطلقت الحاجة إلى هذا المختبر الذي تم التوافق عليه في مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 8/تاريخ 29/10/2025".

وكشف "أن افتتاح المختبر سيكون مطلع العام المقبل في مدينة رفيق الحريري الجامعية - الحدث"، لافتا إلى "تفعيل هبة من البنك الدولي لتجهيزه كمرحلة أولى".

واعتبر الوزير "أن هذا المختبر سيكون الذراع الدوائي لوزارة الصحة العامة والوكالة الوطنية للدواء، وسيساهم في الصناعة الوطنية للدواء وفي حماية المستورد والمستهلك معًا".