رجي إلى الامارات للمشاركة في منتدى "صير بني ياس 2026"

غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي بيروت إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في منتدى "صير بني ياس ٢٠٢٦"، الذي تنظمه وزارة الخارجية الاماراتية ويجمع نخبة من وزراء الخارجية وشخصيات سياسية وفكرية من مختلف دول العالم، لتبادل الرؤى والتشاور في جلسات مغلقة بعيدة من الإعلام حول القضايا الإقليمية والدولية ودعم جهود السلام والاستقرار.