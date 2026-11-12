الحجار يبحث أزمة فوج إطفاء بيروت ويؤكد ضرورة إنصاف عناصره

استقبل وزير الداخلية أحمد الحجار، في مكتبه مساء اليوم، محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان، واطّلع منهما على ملابسات ما حصل في بلدية بيروت، وما رافق تحرك عناصر فوج إطفاء بيروت، إضافة إلى مطالبهم.



وشدد الحجار على ضرورة بذل كل الجهود لمعالجة هذا الملف، بالتنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على ايجاد حلول عملية تضمن حقوق عناصر فوج الإطفاء وفوج الحرس، تقديرا لمهامهم في حماية المواطنين والاستجابة للحوادث والطوارئ.



كما أكد ضرورة الالتزام بالأصول القانونية والإدارية في التعبير عن المطالب، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يحفظ هيبة المؤسسات العامة ويضمن حسن سير العمل فيها.