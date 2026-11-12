بري يستقبل بلال أردوغان في ساحة النجمة

يلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في هذه الاثناء في مكنبه في مجلس النواب في ساحة النجمة، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلال أردوغان والوفد المرافق، في حضور السفير التركي لدى لبنان مراد لوتيم والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان .