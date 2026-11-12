مجلس النواب أقرّ قانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وترخيص الإسكان للمهجّرين وتعديل قانون إنشاء نقابتين للأطباء

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية المسائية، القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 889 إلى تعديل المادة 5 من القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24/11/2015 (التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود).



كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى ترخيص التعديل والإسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجر معدلا.



وأقر أيضا القانون الرامي إلى تعديل المادة 44 القانون رقم 313 تاريخ 6/4/2001 تعديل القانون المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان.



كما اقر المشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2549 الرامي إلى تعديل سن المسؤولية الجزائية الدنيا معدلا.