الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Sports Show by BetArabia
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجلس النواب أقرّ قانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وترخيص الإسكان للمهجّرين وتعديل قانون إنشاء نقابتين للأطباء

أخبار لبنان
2026-11-12 | 12:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجلس النواب أقرّ قانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وترخيص الإسكان للمهجّرين وتعديل قانون إنشاء نقابتين للأطباء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مجلس النواب أقرّ قانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وترخيص الإسكان للمهجّرين وتعديل قانون إنشاء نقابتين للأطباء

 أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية المسائية، القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 889 إلى تعديل المادة 5 من القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24/11/2015 (التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود).

كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى ترخيص التعديل والإسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجر معدلا.

وأقر أيضا القانون الرامي إلى تعديل المادة 44 القانون رقم 313 تاريخ 6/4/2001 تعديل القانون المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان.

كما اقر المشروع القانون  الوارد بالمرسوم رقم 2549 الرامي إلى تعديل سن المسؤولية الجزائية الدنيا معدلا.

أخبار لبنان

النواب

قانون

التصريح

الأموال

الحدود

وترخيص

الإسكان

للمهجّرين

وتعديل

قانون

إنشاء

نقابتين

للأطباء

LBCI التالي
الجلسة التشريعية المسائية مستمرة في مجلس النواب...
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:46

مجلس النواب يعيد إلى اللجان المشتركة مشروع تعديل قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-07

كنعان: أقررنا تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وننتظر مذكرة وزير العدل

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-01

مجلس الوزراء اقر مشروع قانون موازنة ٢٠٢٧ كما اقرّ مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام بما يعادل خمسة ليترات بنزين يوميًا

LBCI
اقتصاد
2026-10-20

المجلس الدستوري يبطل المادة الثالثة من قانون تعديل قانون إصلاح المصارف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:47

باسيل من مجلس النواب: على الحكومة أن تبادر باستصدار قرار دولي جديد وسوء إدارة قطاع الكهرباء وغياب خطة يدفعان المسؤولين إلى الكذب

LBCI
أخبار لبنان
14:10

أ.ف.ب عن مصدر قضائي: لبنان يطلب من سوريا تسليم شخصين يشتبه بتورطهما في قتل نائب عراقي سابق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بيروت تستعيد ارصفتها والمخالف سيُعاقَب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الـLBCI تحاول تفكيك ألغاز قتل العلواني... دافع الجريمة لم يحسم بعد والجناة عبروا الحدود

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-09-12

هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...

LBCI
فنّ
2026-08-30

نجم أميركي سائح في لبنان… لقاء مع هيفاء وهبي و "نانسي عجرم ملكتي دائماً"

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-23

وزير الاقتصاد: استقرار السوق أولويّة

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-27

بشارة الأسمر للـLBCI: نتأمّل في اجتماعات الإثنين أن نصل الى نتيجة كي لا نكون يوم الأربعاء في الشارع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:50

مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
14:00

مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
13:40

ترامب يستبعد الاتفاق مع إيران… وتركيا تدعو إلى استئناف المفاوضات وسط تصعيد ميداني وتهديدات متبادلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بيروت تستعيد ارصفتها والمخالف سيُعاقَب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الـLBCI تحاول تفكيك ألغاز قتل العلواني... دافع الجريمة لم يحسم بعد والجناة عبروا الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

"معك"… الأمن العام يدخل عصر المعاملات الرقمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

أردوغان الابن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

نتنياهو يستعد للتصعيد وسط خلافات إسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

جابر للـLBCI: لا سلف خزينة ولدى الدولة القدرة المالية على تسديد القروض الإستثمارية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
03:39

​ طفل يقتل طفلاً في الثالثة من عمره ويخفي جثّته... والسبب لعبة ​

LBCI
أمن وقضاء
06:06

تفاصيل جريمة قتل أحمد العلواني في بيروت... هذا ما قاله رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي

LBCI
أمن وقضاء
05:10

العثور على رجل مجهول الهويّة يقول إنّ اسمه أحمد المعماري... هل من يعرف ذويه أو أقاربه؟

LBCI
أخبار لبنان
03:57

خلال جلسة مجلس النواب: سامي الجميل يتطرق الى كلام رئيس البرلمان الإيراني ويطالب بري بالرد... والأخير: "نحن أحرار"

LBCI
حال الطقس
03:18

طقس مستقر يرافقنا لأيام عدة...

LBCI
أمن وقضاء
03:38

زوّروا مستندات عقار وانتحلوا صفة مالكه لمحاولة بيعه… وشعبة المعلومات توقف اثنين منهم وتضبط مصنعًا لتزوير المشروبات الروحية

LBCI
أخبار لبنان
07:17

دريان استقبل نجل الرئيس التركي... بلال اردوغان: نرى لبنان مزدهراً ومستقراً

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف المحلية ١٢-١١-٢٠٢٦

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More