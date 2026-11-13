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رئيس الرابطة المارونية للـLBCI: ندرس ملف بيع الأراضي وشرائها ونعمل على وضع تدابير قانونية للحدّ من الفوضى

أخبار لبنان
2026-11-13 | 10:17
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رئيس الرابطة المارونية للـLBCI: ندرس ملف بيع الأراضي وشرائها ونعمل على وضع تدابير قانونية للحدّ من الفوضى
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رئيس الرابطة المارونية للـLBCI: ندرس ملف بيع الأراضي وشرائها ونعمل على وضع تدابير قانونية للحدّ من الفوضى

أكد رئيس الرابطة المارونية مارون حلو أن ملف بيع الأراضي وشرائها يحظى باهتمام الرابطة، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه العمليات يرتبط بالاستثمار، فيما قد يكون جزء آخر مخططاً ومنهجياً.

 وقال حلو، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI، إن الرابطة تحاول دراسة بعض عمليات الشراء للتحقق من طبيعة الأموال المدفوعة، وما إذا كانت ذات طابع سياسي أو مرتبطة بتبييض الأموال، أو ما إذا كانت هذه الصفقات تجارية أم تندرج ضمن إطار منهجي.

وأوضح حلو أن بكركي تتابع هذا الملف وتهتم بمعرفة ما يجري، لافتاً إلى وجود أكثر من لجنة لمتابعة عمليات بيع الأراضي وشرائها، ولا سيما في جبل لبنان، تعمل على جمع المعلومات وتبادلها بهدف دراسة الموضوع.

وأشار إلى أن معالجة هذا الملف ليست سهلة، إلا أن هناك تدابير قانونية يمكن اتخاذها للحدّ من الفوضى القائمة، مؤكداً أن الرابطة تدرس ثلاثة أو أربعة تدابير من هذا النوع.

وفي هذا السياق، أوضح حلو أن من بين الإجراءات المطروحة إلزام المشتري بتسجيل العقار خلال مهلة محددة من تاريخ إتمام عملية الشراء لدى كاتب العدل، بحيث لا يبقى التسجيل متاحاً في أي وقت، حتى بعد مرور عشر سنوات. 

ولفت إلى أن تحديد مهلة للتسجيل من شأنه أن يتيح معرفة هوية المشتري ومتابعة عمليات التملّك بصورة أوضح.

وأكد حلو أن الرابطة تدرس أكثر من تدبير بالتعاون مع وزارة العدل، وتجري دراساتها الخاصة بالتوازي مع عمل اللجنة في بكركي، التي تتابع هذه العمليات وتراقب تطوراتها.

 

 

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