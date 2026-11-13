مياه بيروت وجبل لبنان: بدء التحضيرات لحفر بئر ارتوازي في ترتج بالتعاون بين وزارة الطاقة والمؤسسة

أفادت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، بأن بلدية ترتج تسلمت حفّارة مياه بالتنسيق والتعاون بين وزارة الطاقة والمياه، بشخص الوزير جو صدي والمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس ربيع خليفة، تمهيداً للبدء بأعمال حفر بئر مياه جديد في البلدة، في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنى التحتية المائية وتأمين التغذية بالمياه للبلدات.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة الإنمائية المهمة تأتي "بهدف تعزيز الموارد المائية وتأمين احتياجات بلدة ترتج وأهلها، ضمن خطة المؤسسة لدعم المشاريع الحيوية وتحسين واقع التغذية بالمياه في مختلف المناطق".

وأشار الى أن المبادرة تواكب "تحضيرات ميدانية لتسهيل تنفيذ المشروع، حيث عمل مختار البلدة وديع نوفل على رصف الطريق وتهيئتها لتأمين مرور الآليات والمعدّات الثقيلة المكلّفة بأعمال الحفر، في خطوة تعكس روح التعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي لخدمة المصلحة العامة".