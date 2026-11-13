الوزير مرقص يطلق مع UNICEF إرشادات لحماية الطفل في الإعلام

شدّد وزير الإعلام بول مرقص على أن حرية الإعلام توازيها مسؤولية في نقل الخبر، مؤكداً أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تحضر عند تناول أي صورة أو صوت أو معلومة تخصّ الأطفال.



كلام مرقص جاء خلال المؤتمر الوطني "الإعلام وحقوق الطفل: شراكة ومسؤولية" الذي نظمته اليونيسف مع وزارة الإعلام ومركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، قبيل اليوم العالمي للطفل في 20 تشرين الثاني.



وكشف مرقص أن الوزارة تطلق خلال أيام برنامجاً إعلامياً وقائياً بالتعاون مع اليونيسف، بمشاركة تلفزيون لبنان وإذاعة لبنان والوكالة الوطنية للإعلام ووسائل إعلام خاصة، في إطار خطة ترشيد استخدام الأطفال للإنترنت التي أقرّها مجلس الوزراء في 26 شباط. وربط اللقاء بقانون الإعلام الجديد الصادر قبل نحو شهرين، ولا سيما المادة 96 المخصصة للطفل.



بدوره، رأى ممثل اليونيسف بالإنابة كريستوف بوليراك أن حماية الأطفال في الإعلام لا تقيّد العمل الصحافي بل تعزّز مهنيته، محذراً من أن قرارات تُتخذ في دقائق خلال الأزمات تترك أثراً يدوم طويلاً على الأطفال.



وتضمّن المؤتمر جلستين حواريتين تناولتا أخلاقيات التغطية في حالات الطوارئ وتعزيز مشاركة الأطفال في الإعلام، وأعلنت اليونيسف والوزارة إطلاق مبادرة "روّاد الإعلام لحقوق الطفل" 2027