فضل الله دعا الى إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات والاستهداف: البلد أحوج ما يكون إلى الحكمة والحوار وتبريد التوتّرات

دعا العلامة السيد علي فضل الله الدولة اللبنانية إلى عدم الرهان على ما قد يطرأ من تغييرات خارجية بعد الانتخابات التي حصلت داخل الكيان، مطالباً إياها بتحمّل مسؤوليتها سياسياً ودبلوماسياً وباستخدام عناصر القوة لديها لوقف نزيف الدم والدمار واستعادة الأرض وإعادة أهلها إليها.



وفي خطبتي الجمعة من مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، توقف فضل الله عند تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب بالقصف والغارات، واستمرار العدو في نسف البيوت وتدمير ما تبقّى من القرى المحتلة في محاولة لطمس مظاهر الحياة فيها وتيئيس أهلها من العودة، إلى جانب الخروق الجوية اليومية التي تستبيح السيادة اللبنانية.



ودعا اللبنانيين إلى توحيد جهودهم والخروج من حال الانقسام التي تستنزفهم وتغري العدو بمزيد من العدوان، محذراً من مواجهة المرحلة الخطيرة بالترهّل وتقاذف الاتهامات.



وطالب القوى السياسية بإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات والاستهداف، معتبراً أن دور الجيش يجب أن يكون موضع إجماع لا مادة للانقسام.



كما طالب الدولة بالتعامل بجدية أكبر مع حالات التفلّت الأمني وبتعزيز إمكانات القوى الأمنية، مشدداً على ألا يتراجع الملف المعيشي عن سلّم الأولويات.



وفلسطينياً، توقّف عند الكارثة الإنسانية في غزة التي كشفت السيول جانباً منها بعدما جرفت الخيام وتركت عائلات بلا مأوى.