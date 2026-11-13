مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك اختتم أعمال دورته العادية التاسعة والخمسين في بكركي

أكد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان التزام الكنيسة مواصلة رسالتها في خدمة الإنسان والمجتمع، سعياً إلى بناء كنيسة متجدّدة في الإيمان تزرع الرجاء وتجسّد المحبة.



جاء ذلك في البيان الختامي الذي تلاه أمين عام المجلس الأب جان يونس، لدى اختتام الدورة العادية التاسعة والخمسين في الصرح البطريركي الماروني في بكركي، من 9 إلى 13 تشرين الثاني 2026، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتحت عنوان "نحو كنيسة متجدّدة في زمن الأزمات". وتضمّن البيان مواقف وقرارات وتوصيات طاولت الشؤون الكنسية والوطنية والرعوية.



وفي اليوم الأخير، عرضت رئيسة الرابطة الكتابية الأخت الدكتورة باسمة الخوري والأمين العام لجمعية الكتاب المقدس الدكتور مايك باسوس تقارير عن الأنشطة والمشاريع، كما كُشف عن الاحتفال بأحد كلمة الله في بكركي في 24 كانون الثاني 2027 تحت عنوان "لا تخف أيها القطيع الصغير"، وعن مؤتمر بيبلي حول سفر النبي إرميا بين 25 و28 كانون الثاني 2027 في أنطلياس.



وتناول الأب الدكتور أنطوان الأحمر "عيد الخلق" و"زمن الخليقة" ومسؤولية حماية البيت المشترك.



واختتم الآباء أعمالهم بالمشاركة في الجمعية العمومية السنوية الثانية لرابطة كاريتاس لبنان، حيث ناقشوا تقرير النشاطات والبيانات المالية ومشروع موازنة 2027.



