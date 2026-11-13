الرئيس عون بحث مع وزيرة البيئة إجراءات الحفاظ على السلامة البيئية

سلام استقبل محمد الحوت وبحث مع أسامة سعد شؤونا صيداوية

سلام استقبل محمد الحوت وبحث مع أسامة سعد شؤونا صيداوية

الرئيس عون بحث مع عمران ريزا أوضاع الجنوب والمشاورات الجارية لتفادي أي فراغ بعد "اليونيفيل"