سلام استقبل محمد الحوت وبحث مع أسامة سعد شؤونا صيداوية

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، الذي قال بعد اللقاء:"وجّهت دعوة إلى الرئيس سلام لرعاية حفل استقبال أول طائرة من طراز إيرباص A321XLR، وهي من أحدث الطائرات طويلة المدى في العالم، وذلك يوم الثلاثاء في 17 تشرين الثاني الجاري".واستقبل سلام الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد، الذي قال بعد اللقاء:"كانت زيارة لدولة الرئيس، استعرضنا معه خلالها بعض المشكلات والأزمات التي تعاني منها مدينة صيدا تحديداً، وبحثنا في سبل متابعتها ومعالجتها. وكان دولة الرئيس متجاوباً جداً في هذا الشأن، وأكد أنه سيتابع معنا عدداً من الملفات المتعلقة بالبيئة والمياه والأشغال العامة والبنى التحتية والطرقات والأرصفة وغيرها من القضايا، إضافةً إلى موضوع مرفأ صيدا".