معلومات الـLBCI: اعتكاف وزير الطاقة مرتبط بمطالب الكهرباء… واعتكاف وزراء القوات مستمر بانتظار حسم ملف ضهر البيدر

علمت الـLBCI أن مشاركة وزير الطاقة جو الصدي في جلسة مجلس الوزراء اليوم تأتي لكونها مخصصة لبحث ملف الكهرباء وعرض خطته لإصلاح القطاع، ولا تعني إنهاء اعتكافه عن جلسات الحكومة.



وبحسب المعلومات، فإن اعتكاف الصدي يرتبط بمطالب خاصة بقطاع الكهرباء، أبرزها اعتماد تعرفة متحركة، والتزام الإدارات والمؤسسات العامة بتسديد مستحقاتها بصورة منتظمة، إلى جانب توافق مجلس الوزراء مع التوجهات الأساسية لخطة الكهرباء التي سيعرضها الوزير خلال الجلسة.



وفي حال تلبية هذه المطالب، ينتهي اعتكاف الصدي المرتبط بملف الكهرباء، فيما يبقى اعتكاف وزراء القوات اللبنانية، ومن ضمنهم الصدي قائماً إلى حين معالجة ملف متفجرات ضهر البيدر.



وتشير المعلومات إلى أن وزراء القوات يطالبون بإدراج ملف ضهر البيدر على جدول أعمال مجلس الوزراء، والتصويت على إحالته إلى المجلس العدلي.

