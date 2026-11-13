الجميّل: نرفض التعايش مع سلاح حزب الله لا اليوم ولا غداً ولا بعد غد

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل رفض اي تعايش مع سلاح حزب الله، أياً تكن الظروف أو نتائج الحرب والتسوية، معلناً أن كل الخيارات مفتوحة أمام الكتائب، باستثناء القبول باستمرار هذا السلاح.



وقال الجميّل: "لا يمكننا التعايش مع السلاح، لا اليوم ولا غداً ولا بعد غد. ولا ينبغي لأحد أن يفكر، سواء في الحرب أو في التسوية أو في أي ظرف آخر، بأننا يمكن أن نقبل بالتعايش مع السلاح".



وأضاف: "التعايش مع السلاح ليس تعايشاً، بل هو موت: موت مجتمع بأكمله، وموت الحرية، وهجرة الشباب، وغياب الاستثمارات والاقتصاد وفرص العمل والرواتب. أي إن شبابنا سيواصلون الهجرة، وهذا ما يعني موت مجتمع بأكمله».