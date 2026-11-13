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الجميّل: نرفض التعايش مع سلاح حزب الله لا اليوم ولا غداً ولا بعد غد
أخبار لبنان
2026-11-13 | 07:59
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الجميّل: نرفض التعايش مع سلاح حزب الله لا اليوم ولا غداً ولا بعد غد
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل رفض اي تعايش مع سلاح حزب الله، أياً تكن الظروف أو نتائج الحرب والتسوية، معلناً أن كل الخيارات مفتوحة أمام الكتائب، باستثناء القبول باستمرار هذا السلاح.
وقال الجميّل: "لا يمكننا التعايش مع السلاح، لا اليوم ولا غداً ولا بعد غد. ولا ينبغي لأحد أن يفكر، سواء في الحرب أو في التسوية أو في أي ظرف آخر، بأننا يمكن أن نقبل بالتعايش مع السلاح".
وأضاف: "التعايش مع السلاح ليس تعايشاً، بل هو موت: موت مجتمع بأكمله، وموت الحرية، وهجرة الشباب، وغياب الاستثمارات والاقتصاد وفرص العمل والرواتب. أي إن شبابنا سيواصلون الهجرة، وهذا ما يعني موت مجتمع بأكمله».
وتابع: " لبنان لن يعود لبنان إذا استمر هذا السلاح لفترة أطول. ولن يبقى فيه إلا من يريد العيش في ظل الميليشيات والسلاح والمافيات وتجار المخدرات وتبييض الأموال، وكل أشكال المافيات. أما المواطنون الذين يريدون أن يعيشوا بعرق جبينهم، وأن ينعموا بحياة طبيعية وكريمة، فسيبحثون عن سبيل لمغادرة لبنان".
وختم الجميّل: "نعد اللبنانيين بأن كل خياراتنا مفتوحة، ولا محرمات أمامنا، باستثناء خيار واحد لن نقبل به: التعايش مع سلاح حزب الله.
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