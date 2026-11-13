النائب حسن عز الدين من بدياس: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية ومستمرة

شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين على أن المقاومة "تشكّل اليوم حاجة ماسّة للبنان وشعبه، وضرورة وجودية لبقاء الوطن"، وأكد أنها "باقية ومستمرة" طالما أن العدو يشكّل خطراً وجودياً على لبنان.



كلام عز الدين جاء خلال رعايته حفل افتتاح مجمع الإمام زين العابدين في بلدة بدياس، ضمن فعاليات "يوم شهيد حزب الله" وذكرى شهداء البلدة، بحضور عوائل الشهداء وفاعليات وعلماء دين وحشد من الأهالي.



ورأى أن المقاومة "حرّرت الأرض وحمت الثروات وصنعت بدمائها العزة"، معتبراً أنها ارتكزت على الإيمان والصبر والثبات، وأسّست "تجربة فريدة ونموذجاً يُقتدى به".



ولفت إلى أن الخروج من الوضع القائم في لبنان والمنطقة "سيمرّ عبر ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في إيران بثباتها وقوّتها".



وكشف أن القيادة الإيرانية، من الولي الفقيه إلى القيادات السياسية والعسكرية والأمنية، "مجمعة على أن لبنان سيكون بنداً في مقدّمة أي عملية تفاوض لإنهاء الحرب في المنطقة"، مؤكداً أن أي توافق "سيشمل انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية"، بما يتيح عودة الأهالي إلى قراهم وبيوتهم "التي سيُعاد بناؤها".