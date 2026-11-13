التيار الوطنيّ الحر في جولة على سفارات الدولة الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن

بدأ التيار الوطنيّ الحر جولة على سفارات الدولة الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسفارات دول أخرى معنية، وذلك في إطار اللقاءات الرامية لتقديم مقترح "التيار" لقوة تنفيذ وضمان دولية في جنوب لبنان.



وفي هذا السياق زارَ وفد من "التيار" ضم نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والنائب سامر التوم وأمين سر قسم العلاقات الدبلوماسية جورج ساروفيم سفير جمهورية الصين الشعبية تشن تشواندونغ وقدم له الإقتراح.



وعرض وفد "التيار" حصيلة الجولات على رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، مشدداً على أهمية وحدة الموقف اللبناني وتقديم مبادرة وطنية ذاتية لإيصال صوت لبنان إلى المحافل الدولية.